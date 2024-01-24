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9:00, 24 января 2024 года 11-летнюю орловчанку наградили в Совете Федерации Арина Болоченкова победила в конкурсе детского рисунка "Красота Божьего мира".





Воспитанница Мценской детской художественной школы Арина Болоченкова стала победительницей XIX Международного конкурса детского творчества "Красота Божьего мира", посвященного 225-летию со дня рождения писателя Александра Пушкина и его литературному наследию. Работу юной орловчанки под названием "Старик со старухой" представили на выставке детского рисунка в рамках XII Рождественских парламентских встреч в палате регионов. В Совете Федерации Арину поздравили Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.





Юная художница учится в средней школе № 9 Мценска и четвертый год занимается в художественной школе. Арина часто участвует в различных конкурсах детского творчества. Например, ее рисунки украшают экспозиции Историко-культурного центра имени Кустодиева в Костромской области.



Достижения Арины оценил сенатор Совета Федерации от Орловской области Вадим Соколов. Он отметил, что это высокий старт для талантливой девочки.



- Я от всей души желаю ей яркого и успешного творческого пути и отдельное спасибо коллективу Мценской художественной школы, где взращивают таланты, которые с юных лет прославляют нашу Орловщину!, - написал Вадим Соколов в своем телеграм-канале.





Сергей Мерцалов



