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19:00, 23 января 2024 года Орловский баскетболист сделал предложение своей девушке на Матче Звезд Игра мужских сборных "Запада" и "Востока" состоялась в Красноярске.



Фото: Ассоциация студенческого баскетбола

Баскетболист ОГУ имени Тургенева Артем Васин сделал предложение своей девушке Анне Ильиной на Матче Звезд Ассоциации студенческого баскетбола. Игра мужских сборных "Запада" и "Востока" состоялась в Красноярске сегодня, 23 января.



Артем Васин выступал в составе сборной "Востока". Его команда одержала победу со счетом 123:119. Но главным моментом для баскетболиста ОГУ было не это. В одном из перерывов ведущие соревнований вывели Анну в центр площадки для участия в конкурсе. Затем к ней подошел Артем, опустился на одно колено и предложил стать его женой. Девушка ответила согласием.



- Это просто шок, потому что я к такому была не готова. Я не думала, что он так сделает. Очень волнительно, что такое количество людей разделили с нами этот торжественный момент, - поделилась эмоциями Анна Ильина.



Отметим, что Артем Васин выступает за команду Орловского государственного университета четвертый сезон. Анна Ильина занимается медиа-поддержкой команды в рамках Ассоциации студенческого баскетбола.





Анастасия Дорохова



