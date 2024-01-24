Орловский баскетболист сделал предложение своей девушке на Матче Звезд
Игра мужских сборных "Запада" и "Востока" состоялась в Красноярске.
Фото: Ассоциация студенческого баскетбола
Баскетболист ОГУ имени Тургенева Артем Васин сделал предложение своей девушке Анне Ильиной на Матче Звезд Ассоциации студенческого баскетбола. Игра мужских сборных "Запада" и "Востока" состоялась в Красноярске сегодня, 23 января.
Артем Васин выступал в составе сборной "Востока". Его команда одержала победу со счетом 123:119. Но главным моментом для баскетболиста ОГУ было не это. В одном из перерывов ведущие соревнований вывели Анну в центр площадки для участия в конкурсе. Затем к ней подошел Артем, опустился на одно колено и предложил стать его женой. Девушка ответила согласием.
- Это просто шок, потому что я к такому была не готова. Я не думала, что он так сделает. Очень волнительно, что такое количество людей разделили с нами этот торжественный момент, - поделилась эмоциями Анна Ильина.
Отметим, что Артем Васин выступает за команду Орловского государственного университета четвертый сезон. Анна Ильина занимается медиа-поддержкой команды в рамках Ассоциации студенческого баскетбола.