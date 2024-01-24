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8:30, 24 января 2024 года

В Орле поздравили ветеранов войны с прошедшими праздниками

Фронтовикам пожелали доброго здоровья, оптимизма и долгих лет жизни.

Фото: архив "Вести-Орел"

Соцработники и сотрудники мэрии навестили ветеранов Великой Отечественной войны, которые живут в Орле. Фронтовиков поздравили с прошедшими праздниками и вручили подарки.

Во время таких встреч участники войны делятся с гостями своими воспоминаниями о тяжелых годах и испытаниях, которые выпали на их долю. Также они интересуются современными событиями.

- Ветераны - люди большой стойкости и силы духа. Совместно с коллегами стараемся посещать их не только по праздникам, но и оказывать всестороннюю помощь и поддержку, когда она им необходима, - рассказала Ольга Широкова, главный специалист городского отдела социальной поддержки граждан.

Сотрудники администрации пожелали Героям войны здоровья, оптимизма и долгих лет жизни. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Орла. 


Сергей Мерцалов
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