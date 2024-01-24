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8:00, 24 января 2024 года Орловцев предупреждают о новом виде телефонных мошенничеств Злоумышленники научились подделывать голоса родственников своих жертв.



Фото: архив "Вести-Орел"

Мошенники для обмана граждан стали подделывать голоса родных и знакомых потенциальной жертвы. Для этого они используют специальные программы или делают нарезки из старых аудиосообщений. При этом атаки становятся целевыми, то есть направленными на конкретную жертву.



Чтобы быть убедительными, мошенники пользуются информацией, которую человек сам оставляет на открытых интернет-ресурсах: о родственниках, друзьях, работе, досуге. Это дает возможность преступникам обратиться к нему от имени знакомых, родных и коллег и вынудить жертву раскрыть платежные данные или совершить денежный перевод. Для большей убедительности аферисты могут имитировать голоса близких с помощью специальных программ.



- Не стоит пересылать в мессенджерах и социальных сетях сведения из документов, вводить на сомнительных сайтах свои данные. Не нужно совершать какие-либо денежные операции по просьбам, поступающим по телефону, - предупреждают на портале Орловской области.





Сергей Мерцалов



