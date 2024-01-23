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16:20, 23 января 2024 года

Россияне в январе смогут посмотреть фильм "Пароход времени"

Предпремьерный показ состоялся в Москве.



Документальную ленту, созданную с помощью подводных исследований и 3D-технологий, можно будет посмотреть на платформе "Смотрим". В эфире "Россия 24" ленту покажут 31 января в 17.30 и 21.00.

Ранее проект поддержал президентский фонд культурных инициатив. Уникальные подводные исследования от участников орловского клуба подводного плавания "Диво" позволили оживить затонувший 80 лет назад на Ладоге теплоход Valamon luostari.

Главный герой документального фильма "Пароход времени" – это судно под названием "Валаамский монастырь". Его обнаружили орловские дайверы еще в 2016 году. Ладожское озеро подводные археологи считают кладбищем кораблей.

У каждого корабля, как у каждого человека, своя судьба. И мы заинтересовались судьбой этого найденного корабля. Все эти годы мы занимались изучением в архивах, - рассказал генеральный директор орловского клуба подводного плавания "Диво" и руководитель проекта Сергей Куликов.


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