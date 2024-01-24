Главная » Новости



20:00, 23 января 2024 года В Орловской области проверили, как кормят школьников Ребятам дают первое, второе и напиток.







К горячему питанию школьников уделено пристальное внимание как родителей, так и надзорных ведомств. Все должно соответствовать нормам: граммы, калории, а для ребят важен вкус.



В орловских школах в последнее время нарушений не замечали, каждое учебное заведение стоит на контроле, идут проверки.



– Проверяем, соответствует ли температура, масса порции, которая выдается детям на столе. Мы проверяем качество микробиологии на калорийности готовых блюд, пищевые продукты, которые поставляются, - пояснила начальник отдела по санитарному надзору управления Роспотребнадзора Орловской области Елена Переверзева.



Александра Бахтина расскажет, что сегодня на обед дают школьникам и остаются ли их тарелки пустыми.





Александра Бахтина



