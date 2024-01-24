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20:00, 23 января 2024 года

В Орловской области проверили, как кормят школьников

Ребятам дают первое, второе и напиток.



К горячему питанию школьников уделено пристальное внимание как родителей, так и надзорных ведомств. Все должно соответствовать нормам: граммы, калории, а для ребят важен вкус.

В орловских школах в последнее время нарушений не замечали, каждое учебное заведение стоит на контроле, идут проверки.

Проверяем, соответствует ли температура, масса порции, которая выдается детям на столе. Мы проверяем качество микробиологии на калорийности готовых блюд, пищевые продукты, которые поставляются, - пояснила начальник отдела по санитарному надзору управления Роспотребнадзора Орловской области Елена Переверзева.

Александра Бахтина расскажет, что сегодня на обед дают школьникам и остаются ли их тарелки пустыми.


Александра Бахтина
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