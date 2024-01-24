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19:30, 23 января 2024 года Под Орлом отремонтировали сельскую библиотеку Здание привели в порядок по программе "Народный бюджет".







В Урицкой центральной районной библиотеке атмосфера стала теплее в прямом смысле этого слова. Там отремонтировали крышу. Из областного и районного бюджетов было выделено почти два миллиона рублей.



Капремонт провели в октябре: заменили крышу и подвели канализацию. Также благодаря программе "Наказов избирателей" в здании установили новые окна. Такое желание загадали сотрудники на новогодней елке и депутаты его исполнили.



Сейчас в здании 1970 года постройки снова принимают читателей и проводят встречи по интересам. Из 10,5 тысяч человек, посещающих библиотеку, половина дети и молодежь. Помимо литературных гостиных здесь проходит много творческих встреч и праздников. А капремонт дает возможность рассчитывать на более масштабные перемены.











Татьяна Тимохина



