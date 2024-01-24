В больнице Семашко Орла открылось отделение медицинской реабилитации
Восстановительное лечение здесь могут пройти пациенты с поражениями центральной нервной системы.
Большая часть пациентов – перенесшие инсульт. Орловцы заново учатся ходить, говорить и обслуживать себя.
Работать с пациентами будет мультидисциплинарная бригада специалистов: врач-невролог, врач физической и реабилитационной медицины, медицинский психолог, специалисты по физической реабилитации, логопеды, физиотерапевты, медицинские сестры. Медикам будут помогать современные тренажеры и комплексы.