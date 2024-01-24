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18:30, 23 января 2024 года

Студенты Орловского юридического института примерили на себя мантии

Практика прошла в суде.



В преддверии дня студента сотрудники отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Орлу провели профилактическое мероприятие в Орловском юридическом институте имени Лукьянова. Со слушателями пятого курса сотрудники отделения пропаганды безопасности дорожного движения провели ряд судебных заседаний.

Было очень интересно, познавательно, нам очень понравилось. Я для себя, как будущий сотрудник Госавтоинспекции, вынесла много полезной информации, - поделилась впечатлениями студентка Юлия Корноухова.

В будущем такие "учебные суды" обещают продолжить. Сотрудники Госавтоинспекции собираются посетить университеты и колледжи с такой же программой.


Антон Сорокин
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