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18:30, 23 января 2024 года Студенты Орловского юридического института примерили на себя мантии Практика прошла в суде.







В преддверии дня студента сотрудники отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Орлу провели профилактическое мероприятие в Орловском юридическом институте имени Лукьянова. Со слушателями пятого курса сотрудники отделения пропаганды безопасности дорожного движения провели ряд судебных заседаний.



– Было очень интересно, познавательно, нам очень понравилось. Я для себя, как будущий сотрудник Госавтоинспекции, вынесла много полезной информации, - поделилась впечатлениями студентка Юлия Корноухова.



В будущем такие "учебные суды" обещают продолжить. Сотрудники Госавтоинспекции собираются посетить университеты и колледжи с такой же программой.





Антон Сорокин



