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17:00, 23 января 2024 года

В Орловскую область придет потепление

В ночь на 24 января регион накроет атлантический циклон.

Фото: архив "Вести-Орел"

Предстоящей ночью Орловщина окажется во власти теплого атлантического циклона, который принесет с собой мокрый снег с дождем и туман. Как сообщает Орловский гидрометцентр, с 21 часа 23 января до 21 часа 24 января в регионе будет облачно, небольшой снег. Днем - небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами туман, гололедица. Ветер южный 9-14 м/с. Ночью температура воздуха опустится до 7 градусов мороза, днем потеплеет до плюс трех.

По прогнозу синоптиков, температурные качели на территории Орловской области сохранятся до конца рабочей недели. В этот период днем воздух будет прогреваться до плюсовых значений, ночью ожидается легкий мороз. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя, местами гололед. Ветер южный 9-14 м/с.


Сергей Мерцалов
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