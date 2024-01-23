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14:43, 23 января 2024 года Орловский областной суд оставил в силе приговор Прохорову и Панфилову Ранее его обжаловала прокуратура.



Фото: пресс-служба Орловского областного суда

Орловский областной суд 23 января в апелляции рассмотрел уголовное дело в отношении журналистов Владимира Панфилова и Артема Прохорова. Они признаны виновными в вымогательстве 100 тысяч рублей у предпринимателя Владимира Тильмана по предварительному сговору. Каждый из них получил наказание в виде условного лишения свободы сроком два года и шесть месяцев с испытательным сроком три года.



Гособвинитель перед заседанием отозвал апелляцию. Были отозваны апелляционные жалобы. Приговор вступил в законную силу, сообщается на сайте Орловского облсуда.







Сергей Силаев



