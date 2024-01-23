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15:30, 23 января 2024 года Орловские боксеры привезли три награды из Тамбова Участниками всероссийского турнира стали 160 российских спортсменов.



Фото: Центр физкультурных и спортивных мероприятий

Завершились XXV Всероссийские соревнования по боксу на призы Мастера спорта СССР Валерия Ледовских. Участие в турнире приняли около 160 бойцов из разных городов России. Победителей и призеров определили среди спортсменов в возрасте 15-16 лет в 15 весовых категориях.



По итогам всех выступлений орловцы завоевали три награды разного достоинства. Как сообщает Центр физкультурных и спортивных мероприятий, победу на турнире одержал Бемал Нгоян, "серебро" на счету Даниила Добарина. Бронзовой медали удостоился Максим Житарь.





Сергей Мерцалов



