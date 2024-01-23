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14:30, 23 января 2024 года

На уборку улиц Орла вышли 52 единицы спецтехники

Территорию города от снега и льда очищают 83 уборщика.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле продолжают очищать улицы и дороги от снега и наледи. Активно идет обработка реагентами. Как сообщили в пресс-службе мэрии, за минувшую ночь на посыпку городских дорог "Спецавтобаза" израсходовала более 20 тонн пескосоляной смеси.

Днем, 23 января, на уборку улиц вышли 83 уборщика и 52 единицы спецтехники: 19 комбинированных дорожных машин, 19 тракторов, 6 самосвалов, 7 погрузчиков и одна универсальная коммунальная машина.

- Таких перепадов температуры и такого гололеда не было давно. Но мы справляемся. Рабочий день начинается с шести часов утра, длится до двух дня. Стараемся своевременно двор посыпать пескосоляной смесью, - рассказал дворник УК "Эксплуатация жилья" Сергей Добычин.

С подробным планом снегоуборочных работ в Орле можно ознакомиться по этой ссылке.


Сергей Мерцалов
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