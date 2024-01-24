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20:30, 23 января 2024 года В Орле открылась выставка "Ленинград - жив" Экспозицию посвятили 80-летию со дня полного снятия блокады города на Неве.



Фото: библиотека имени Ивана Бунина

В Орловской областной библиотеке имени Бунина открылась выставка "Ленинград - жив". Она рассказывает о блокаде, которая длилась 871 день.



Это самая продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества. Трагический период унес более двух миллионов человеческих жизней.



- Спустя годы после этих событий многие историки, публицисты, писатели задаются вопросом: "Надо ли нам вспоминать о блокаде?". Ответом на этот вопрос являются воспоминания и мемуары людей, перенесенных все ужасы блокады. Они опубликованы в литературно-художественных журналах: "Москва" и "Нева". На страницах изданий "Родина", "Вопросы истории", "РФ сегодня", "Свой" и других, - отметили в областной библиотеке.



При организации экспозиции также использованы материалы редкого фонда библиотеки - журналы "Звезда", "Знамя", "Работница" 1944 года, где по "горячим следам" описывался прорыв ленинградской блокады и воинские подвиги наших солдат. Выставка продолжит свою работу до 12 февраля.



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Сергей Мерцалов



