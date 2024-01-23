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13:30, 23 января 2024 года Клычков поручил держать на особом контроле вывоз ТБО Все обращения граждан должны быть отработаны.



Фото: архив "Вестей"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях 22 января дал поручение держать на особом контроле вопрос вывоза твердых бытовых отходов в регионе.



– Состоялись торги по изменению порядка вывоза мусора. Заметно сократилось количество обращений граждан по этому вопросу, адресованных мне в социальных сетях. Нужно отдать должное: ответственные службы работу провели. Однако недавняя ситуация с организацией вывоза мусора действительно не выдерживала никакой критики. Прошу ее впредь держать на контроле и не допускать срывов, - поручил глава региона.



Также губернатор отметил, что обращения орловцев по этому вопросу должны быть отработаны в установленном порядке.





Сергей Силаев



