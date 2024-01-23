Клычков поручил держать на особом контроле вывоз ТБО
Все обращения граждан должны быть отработаны.
Фото: архив "Вестей"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях 22 января дал поручение держать на особом контроле вопрос вывоза твердых бытовых отходов в регионе.
– Состоялись торги по изменению порядка вывоза мусора. Заметно сократилось количество обращений граждан по этому вопросу, адресованных мне в социальных сетях. Нужно отдать должное: ответственные службы работу провели. Однако недавняя ситуация с организацией вывоза мусора действительно не выдерживала никакой критики. Прошу ее впредь держать на контроле и не допускать срывов, - поручил глава региона.
Также губернатор отметил, что обращения орловцев по этому вопросу должны быть отработаны в установленном порядке.