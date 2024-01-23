На трассе "Орел - Тамбов" установят три остановочных павильона
Они появятся до июля 2024 года.
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После многочисленных обращений жителей деревни Малая Куликовка Орловского округа департамент транспорта совместно с "Орелгосзаказчиком" проработал вопрос установки дополнительных остановочных павильонов на дороге "Орел - Тамбов" - Малая Куликовка – Зяблое.
Как сообщилив пресс-службе областного правительства, варианты размещения рассматривали с учетом мнения местных жителей. Необходимые изменения в проект организации дорожного движения внесли еще в ноябре 2023 года. Работы начнутся при наступлении благоприятной погоды.