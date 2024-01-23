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12:30, 23 января 2024 года Орловцам предложили использовать приложение от МЧС в случае ЧП Позвать на помощь можно с помощью одной кнопки.







МЧС России разработало специальное приложение "SOS", которое может автоматически позвать на помощь. В нем много полезной информации, скачать его можно бесплатно.



Для орловцев понятным языком рассказано, как действовать при чрезвычайной ситуации. Если включить уведомления и разрешить приложению использовать функции телефона, то вы не потеряетесь.



– Оно состоит из основных блоков: Внимание, оперативная информация, карта рисков, проверь свою готовность, актуальные статьи. Здесь вы найдете информацию о необходимых действиях и правилах помощи. В случае необходимости приложение может быстро набрать номер телефона службы спасения, - рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Наталия Акулова.





Всеволод Трифонов



