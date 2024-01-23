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12:00, 23 января 2024 года В Орловской области стартовал чемпионат по классическим шахматам Первые партии состоялись 22 января.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орле стартовал региональный чемпионат по классическим шахматам. В группе сильнейших "А" играют 26 человек, еще 54 спортсмена - в группе "Б". Первые игры прошли 22 января, они продлятся до 30 января включительно.



В первой группе контроль времени – 90 минут + 30 секунд за ход, во второй – 90 минут до конца партии. В открытом чемпионате принимают участие спортсмены из Орла, Мценска, Ливен, Шаблыкино, Кром, Болхова. Победители в каждой группе станут известны 30 января.





Сергей Силаев



