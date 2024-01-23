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14:00, 23 января 2024 года Орловцам напомнили о мерах поддержки многодетных семей Об этом рассказала руководитель департамента соцзащиты региона Ирина Гаврилина.







При рождении третьего ребенка орловским многодетным семьям была положена льгота. Они могли получить землю для строительства своего дома, но ее оказалось значительно меньше, чем нужно. Проблему решили - теперь можно получить компенсацию.



Об этой и других мерах поддержки нам в интервью корреспонденту "Вести-Орел" Эльзе Ахмедбековой рассказала руководитель департамента соцзащиты, опеки и попечительства Орловской области Ирина Гаврилина.





Эльза Ахмедбекова



