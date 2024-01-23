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11:00, 23 января 2024 года В орловской деревне мужчина умер от ножевого ранения в собственном доме Подозреваемого в преступлении уже заключили под стражу.



Фото: следственный комитет

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти жителя деревни Суры Новодеревеньковского района Орловской области.



Как сообщили в СУ СК РФ по региону, тело 61-летнего жителя населенного пункта нашли в его же доме. Мужчина получил ножевые ранения в области шеи.



Подозреваемым оказался 61-летний знакомый погибшего. Они вместе распивали спиртные напитки, после чего вспыхнул конфликт. В результате потерпевший скончался от полученных травм на месте.





Сергей Силаев



