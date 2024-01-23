Главная » Новости



10:30, 23 января 2024 года Под Орлом заработал новый ФАП Его построили за 4,5 миллиона рублей.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Новый фельдшерско-акушерский пункт заработал в деревни Шепино Орловского муниципального округа. Прием пациентов уже идет.



Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, конструкцию возвели взамен старого здания. Работы обошлись в 4,5 миллиона рублей и велись в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Здесь будут обслуживать пациентов из шести населенных пунктов, треть из которых – дети и пенсионеры.



– Приятно, конечно, принимать наших пациентов в новом ФАПе. Тем более, что внутри оборудование тоже капитально обновили: есть все необходимые укладки, дефибриллятор, электрокардиограф, - делится Наталья Малышева, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом деревни Шепино.





Сергей Силаев



