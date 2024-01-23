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11:30, 23 января 2024 года

Гонка "Лыжня России" пройдет в 17 районах Орловщины

Планируется участие около двух тысяч человек.

Фото: архив

О планах на лыжную гонку 2024 года рассказал руководитель департамента физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов. Массовый забег запланирован на 10 февраля. В текущем году гонка посвящена 80-летию снятия блокады Ленинграда.

Центральный старт состоится в Медведевском лесу в Орле на улице Рощинской, 12. Помимо этого, гонки пройдут в 17 муниципалитетах. Зарегистрироваться можно через Госуслуги.

Планируется провести гонки на следующих дистанциях:

• Один километр для юношей и девушек 2012 года рождения и младше;
• Три километра для юношей и девушек 2009 - 2011 годов рождения, а также женщин и мужчин 1969 года рождения и старше;
• Пять километров для девушек и юношей 2006 - 2008 годов рождения и женщин и мужчин 2005-1970 годов рождения.


Сергей Силаев
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