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11:30, 23 января 2024 года Гонка "Лыжня России" пройдет в 17 районах Орловщины Планируется участие около двух тысяч человек.



Фото: архив

О планах на лыжную гонку 2024 года рассказал руководитель департамента физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов. Массовый забег запланирован на 10 февраля. В текущем году гонка посвящена 80-летию снятия блокады Ленинграда.



Центральный старт состоится в Медведевском лесу в Орле на улице Рощинской, 12. Помимо этого, гонки пройдут в 17 муниципалитетах. Зарегистрироваться можно через Госуслуги.



Планируется провести гонки на следующих дистанциях:



• Один километр для юношей и девушек 2012 года рождения и младше;

• Три километра для юношей и девушек 2009 - 2011 годов рождения, а также женщин и мужчин 1969 года рождения и старше;

• Пять километров для девушек и юношей 2006 - 2008 годов рождения и женщин и мужчин 2005-1970 годов рождения.





Сергей Силаев



