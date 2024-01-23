Врачи-онкологи из Орла проведут прием пациентов в Кромах

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10:02, 23 января 2024 года
Врачи-онкологи из Орла проведут прием пациентов в КромахКонсультации пройдут на базе Кромской ЦРБ в феврале.
Фото: архив "Вестей"
В феврале врачи Орловского онкологического диспансера примут пациентов в Кромах. На площадке поликлиники Кромской районной больницы состоятся консультации.
Медики из облцентра консультативно-диагностический прием проведут 13 февраля. Принимать будут врач-онколог-уролог и врач-онколог-гинеколог, сообщает администрация Кромского района.
Предварительная запись на прием - в кабинетах № 7, № 37 поликлиники Кромской ЦРБ
Ольга СУПОНЕВА
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