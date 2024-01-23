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9:51, 23 января 2024 года Под Орлом спасатели вызволили из западни пятерых щенят Малышей из-под металлического вагончика пришлось извлекать с помощью гидравлики.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Орловские спасатели в очередной раз пришли на помощь животным. 22 января поступил вызов из Орловского муниципального округа: в деревне Нижняя Лужна пять щенят угодили в ловушку.



На место прибыли сотрудники областной поисково-спасательной службы. Неравнодушная местная жительница рассказала, что малыши застряли под металлическим вагончиком. С помощью гидравлического инструмента спасатели приподняли конструкцию и достали всех пятерых мохнатых пленников.



- За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 10 раз, из них 2 выезда на ликвидацию возгораний и 8 выездов на помощь населению и братьям нашим меньшим, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА



