Под Орлом спасатели вызволили из западни пятерых щенят
Малышей из-под металлического вагончика пришлось извлекать с помощью гидравлики.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
Орловские спасатели в очередной раз пришли на помощь животным. 22 января поступил вызов из Орловского муниципального округа: в деревне Нижняя Лужна пять щенят угодили в ловушку.
На место прибыли сотрудники областной поисково-спасательной службы. Неравнодушная местная жительница рассказала, что малыши застряли под металлическим вагончиком. С помощью гидравлического инструмента спасатели приподняли конструкцию и достали всех пятерых мохнатых пленников.
- За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 10 раз, из них 2 выезда на ликвидацию возгораний и 8 выездов на помощь населению и братьям нашим меньшим, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.