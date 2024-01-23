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9:30, 23 января 2024 года В Сосковском районе сгорела "Ауди" после столкновения с деревом Водитель с места происшествия скрылся.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В деревне Кирово Сосковского района Орловской области 22 января произошло ДТП. Водитель "Ауди" не справился с управлением и столкнулся с деревом, стоявшим на обочине. В результате машина загорелась.



Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, водитель с места происшествия скрылся. Никто не пострадал. Спасатели оперативно потушили машину.





Сергей Силаев



