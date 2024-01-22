Орловцы скорбят вместе с Донецкой Народной Республикой

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21:00, 22 января 2024 года
Орловцы скорбят вместе с Донецкой Народной РеспубликойО бесчеловечных обстрелах Донецка напомнил губернатор Андрей Клычков.
Фото: архив "Вести-Орел"
Вся Орловщина скорбит вместе с Донецкой Народной Республикой. Бесчеловечные обстрелы унесли жизни 27 человек. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков, общаясь с орловцами в социальных сетях.
- Сейчас и всегда мы вместе с народом Донбасса, - отметил глава региона.
Андрей Клычков предложил жителям Орла вместе подумать над тем, стоит ли в областном центре создавать дополнительные укрытия в местах массового скопления людей.
- После общественного обсуждения примем решение,- подчеркнул губернатор.
Сергей Мерцалов
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