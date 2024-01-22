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21:00, 22 января 2024 года Орловцы скорбят вместе с Донецкой Народной Республикой О бесчеловечных обстрелах Донецка напомнил губернатор Андрей Клычков.



Фото: архив "Вести-Орел"

Вся Орловщина скорбит вместе с Донецкой Народной Республикой. Бесчеловечные обстрелы унесли жизни 27 человек. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков, общаясь с орловцами в социальных сетях.



- Сейчас и всегда мы вместе с народом Донбасса, - отметил глава региона.



Андрей Клычков предложил жителям Орла вместе подумать над тем, стоит ли в областном центре создавать дополнительные укрытия в местах массового скопления людей.



- После общественного обсуждения примем решение,- подчеркнул губернатор.





Сергей Мерцалов



