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20:00, 22 января 2024 года Орловцы прощаются с любимым атрибутом нового года Акция "Елка не мусор" подарила вторую жизнь более 270 новогодним деревьям.







В 2024 году в Орле в четвертый раз прошла экологическая акция "Елка не мусор". Отслужившие свой "праздник" зеленые красавицы отправились на переработку, и теперь станут полезным удобрением для растений и витаминным лакомством для животных.



- Те люди, которые хотят ответственно утилизировать свои деревья и задумываются об окружающей среде, могли сдать елку в стационарные пункты, - рассказала волонтер Наталья Любимова.



Пункты приема новогодних деревьев работали во всех районах Орла. После сбора елки измельчили на специальных дробильных машинах. Получившаяся ароматная щепа будет использована в качестве подстилочного и кормового материала для животных конного клуба "Вязки".





Эльза Ахмедбекова



