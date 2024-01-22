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20:30, 22 января 2024 года Орловские студенты изготовили блиндажные свечи для бойцов СВО Работа ведется в реставрационно-строительном техникуме Орла.



Фото: департамент образования Орловской области

Орловские волонтеры продолжают помогать фронту. В реставрационно-строительном техникуме города Орла студенты изготавливают блиндажные свечи для наших военных.



- Для ребят это не просто помощь, в каждую свечу они вкладывают частичку души и своего сердца, - рассказали в региональном департаменте образования.



Напомним, что блиндажные свечи освещают, обеспечивают тепло и помогают бойцам приготовить еду, нагреть воду в землянке или окопе. Их пламя может гореть до восьми часов.





Сергей Мерцалов



