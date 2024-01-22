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19:30, 22 января 2024 года В штабе общественной поддержки Орловской области состоялась творческая встреча Она называется "НеГалерея современного искусства".





В штабе общественной поддержки в Орле прошла творческая встреча "НеГалерея современного искусства". Свои произведения из текстильных материалов представила художница Светлана Мухина. Опытом вышивания поделились представители областного Совета ветеранов.



- Светлана называет свою уникальную технику "интуитивным шитьем" - когда автор шьет, не задумываясь в процессе работы о том, что именно получится по итогу. Создавая притягательные картины, она использует лоскутки, бисер и другие элементы рукоделия, - отмечает тг-канал "Телеграммы из Орла".





Сергей Мерцалов



