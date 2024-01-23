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8:00, 23 января 2024 года Детям вынужденных переселенцев, проживающим в Орловской области, вручили подарки Пункт временного размещения посетили депутаты горсовета Тимур Нерушев и Алексей Камзолов.



Фото: ОРО ВПП "Единая Россия"

Депутаты орловского городского Совета Тимур Нерушев и Алексей Камзолов приехали в пункт временного размещения граждан, который расположен под Орлом на базе спортивного лагеря "Ветерок". Сейчас здесь проживают около ста человек, эвакуированных из зоны конфликта. 30 из них - дети. Ребята посещают детские сады и школы, а взрослые трудоустроены и получили российское гражданство.



- Сегодня мы приехали в гости к ребятам, поздравили с прошедшими новогодними праздниками, а также с Крещением, - рассказал Тимур Нерушев.



Всем семьям вручили сладкие подарки. Об этом сообщает сайт орловского регионального отделения партии "Единая Россия".





Сергей Мерцалов



