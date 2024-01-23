В Медведевском лесу Орла прошли соревнования по лыжным гонкам

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9:00, 23 января 2024 года
В Медведевском лесу Орла прошли соревнования по лыжным гонкамВ них поучаствовали почти 150 спортсменов.
Фото: пресс-служба мэрии Орла
В Медведевском лесу Орла 21 января состоялись чемпионат и первенство города по лыжным гонкам. В них приняли участие более 140 человек из Орла и районов области.
Участники соревновались в семи возрастных группах в свободном стиле на четырех дистанциях: один, три, пять и десять километров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Мероприятие прошло в рамках проекта "Всей семьей", который стартовал по всей стране и приурочен к году семьи, объявленному президентом Владимиром Путиным.
Сергей Силаев
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