Подрядчика оштрафовали за срыв капремонта дома в Орле
Проверку провела прокуратура.
Фото: архив "Вестей"
Генеральный директор подрядной организации привлечен к административной ответственности за срыв срока капремонта многоквартирного дома №10 на улице Гуртьева города Орла.
Как пояснилив пресс-службе прокуратуры Орловской области, региональный фонд капитального ремонта и "Ремонтно-строительное управление - 2" заключили контракт. Однако в нарушение требований на объекте в срок работы не завершили.
В отношении гендиректора вынесено постановление. Мировой судья Советского района Орла привлек руководителя к административной ответственности в виде штрафа.