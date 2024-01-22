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16:30, 22 января 2024 года

Орловцы держат тигра, львицу и леопардов в качестве домашних животных

Семья спасла питомцев маленькими и беззащитными.



В частном доме Орловского муниципального округа появились хищные кошки. У семейной пары Михаила и Юлии Конюховых четыре питомца: тигр, львица и два леопарда. У животных есть свой бассейн. Их спасли из неблагополучных передвижных зоопарков.

Мы с супругом забирали их из этих зоопарков и выкармливали как настоящих детенышей – каждые три часа из бутылочки, независимо от того, день или ночь, - рассказала жительница деревни Некрасовка Юлия Конюхова.

Еще одна орловчанка Анастасия Цыганкова держит дома мини-дракона Гришу – хозяина водной стихии. Саламандра живет в аквариуме. Гришу тоже спасли.

Я работала в водоканале и один из работников выловил их в канализации. Искали добрые руки, я забрала себе, - вспоминает орловчанка Анастасия Цыганкова.

Житель Орла Илья Алтухов держит дома магадаскарских улиток. Они родом из Восточной Африки, но прижились на Орловщине. Подробности – в материале Антона Сорокина.


Антон Сорокин
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