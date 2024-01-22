понедельник 22.01.2024 23:58:19 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

17:30, 22 января 2024 года

В орловском УМВД подвели итоги работы в 2023 году

Основные показатели представил начальник регионального главка Юрий Савенков.

Фото: Леонид Музалевский

В УМВД России по Орловской области подвели итоги работы в минувшем году. Всего было раскрыто 3 559 преступлений, из них 902 относятся к категории тяжких и особо тяжких.

Расследовано 65 преступлений, совершенных членами организованных групп, выявлено 649 преступлений экономической направленности, из них 269 - относятся к категории тяжких или особо тяжких. 90 преступлений совершены в крупном и особо крупном размере.

Орловских правоохранителей поблагодарил спикер областного Совета Леонид Музалевский. По его словам, в основе достигнутых результатов лежит высокий уровень профессионализма и верность избранному делу.

- Благодаря слаженной работе ведомства в регионе остается стабильной общественно-политическая ситуация. Силовики успешно отработали в дни празднования 80-летия освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков и в дни выборов губернатора, - отметил Музалевский на своей странице в соцсетях.


Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.