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17:30, 22 января 2024 года В орловском УМВД подвели итоги работы в 2023 году Основные показатели представил начальник регионального главка Юрий Савенков.



Фото: Леонид Музалевский

В УМВД России по Орловской области подвели итоги работы в минувшем году. Всего было раскрыто 3 559 преступлений, из них 902 относятся к категории тяжких и особо тяжких.



Расследовано 65 преступлений, совершенных членами организованных групп, выявлено 649 преступлений экономической направленности, из них 269 - относятся к категории тяжких или особо тяжких. 90 преступлений совершены в крупном и особо крупном размере.



Орловских правоохранителей поблагодарил спикер областного Совета Леонид Музалевский. По его словам, в основе достигнутых результатов лежит высокий уровень профессионализма и верность избранному делу.



- Благодаря слаженной работе ведомства в регионе остается стабильной общественно-политическая ситуация. Силовики успешно отработали в дни празднования 80-летия освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков и в дни выборов губернатора, - отметил Музалевский на своей странице в соцсетях.





Сергей Мерцалов



