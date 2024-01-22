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19:00, 22 января 2024 года Орловская область остается в лидерах в сфере цифровизации спортивной отрасли Речь об этом зашла на аппаратном совещании.



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На аппаратном совещании в областном правительстве 22 января было объявлено, что Орловская область является одним из лидеров в сфере цифровизации спортивной отрасли. Как сообщил глава региона Андрей Клычков, в регионе продолжаются мероприятия по цифровизации сферы физической культуры и спорта.



– Функционирование государственной информационной системы «Спорт» помогает спортсменам и тренерам, улучшает качество подготовки и проведения спортивных мероприятий. Также посредством системы орловчане могут записать своего ребенка в спортивную школу или сами принять участие в массовых спортивных мероприятиях, - сказал губернатор.



О цифровизации спортивной сферы подробнее доложил руководитель профильного департамента Алексей Берестов. Как отметил руководитель, в 2023 году орловцы, как и все россияне, начали получать услуги в государственной информационной системе Минспорта "Спорт". Теперь каждый родитель, имеющий личный кабинет на Госуслугах, может записать ребенка в спортивную секцию. В орловские организации поступило порядка тысячи таких заявок.



Еще одной социально значимой услугой в 2023 года стала запись на участие в физкультурных мероприятиях онлайн. В сентябре 2023 года сервис опробовали при записи на "Кросс нации". Всего в региональной информационной системе физической культуры и спорта Орловской области "Мой спорт" зарегистрировано более десятка спортивных организаций, свыше восьми тысяч спортсменов и 300 тренеров.





Сергей Силаев



