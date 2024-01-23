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7:30, 23 января 2024 года Под Орлом накормили 25 бездомных Праздничную трапезу организовала Орловская епархия.



Фото: Орловская митрополия

Социальный отдел Орловской епархии и храм иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" поселка Знаменка Орловского округа поздравили с Рождеством и Крещением подопечных регионального центра социальной адаптации. В настоящее время в нем проживают 25 человек.



Как рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, настоятель храма Олег Анохин совершил праздничный молебен, затем состоялась беседа с подопечными центра. После сотрудники социальной столовой храма накормили лиц без определенного места жительства.



– В этот день для бездомных приготовили традиционные рождественские блюда. К примеру, на столе были жареная индейка и запеченный картофель. А на десерт сотрудники приходской столовой испекли праздничный торт. Были и другие сладости, - рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.



Организаторы сообщили, что целью мероприятия было подарить людям тепло семейного очага, а также напомнить им забытый вкус праздничной домашней кухни.





Сергей Силаев



