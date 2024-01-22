В Успенском соборе Орла открыли пункт проката технических средств реабилитации
Костыли и инвалидные коляски во временное пользование здесь можно получить бесплатно.
Фото: архив "Вести-Орел"
Пункт проката технических средств реабилитации заработал в Успенском (Михаило-Архангельском) соборе Орла. Он появился при приходской службе милосердия "Крылья". Орловцы могут безвозмездно взять на прокат подмышечные или локтевые костыли, опорные трости, инвалидные кресла или ходунки.
Как сообщилив Орловской митрополии, пункт проката в первую очередь адресован социально незащищенным слоям населения. Впрочем, средствами реабилитации с радостью поделятся со всеми, кому они необходимы. Также в Успенском соборе принимают в дар инвалидные кресла, ходунки, костыли и трости.
Пункт проката работает каждый день. Дополнительная информация по телефону +7 (953) 810-93-68.