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17:00, 22 января 2024 года В Успенском соборе Орла открыли пункт проката технических средств реабилитации Костыли и инвалидные коляски во временное пользование здесь можно получить бесплатно.



Фото: архив "Вести-Орел"

Пункт проката технических средств реабилитации заработал в Успенском (Михаило-Архангельском) соборе Орла. Он появился при приходской службе милосердия "Крылья". Орловцы могут безвозмездно взять на прокат подмышечные или локтевые костыли, опорные трости, инвалидные кресла или ходунки.



Как сообщили в Орловской митрополии, пункт проката в первую очередь адресован социально незащищенным слоям населения. Впрочем, средствами реабилитации с радостью поделятся со всеми, кому они необходимы. Также в Успенском соборе принимают в дар инвалидные кресла, ходунки, костыли и трости.



Пункт проката работает каждый день. Дополнительная информация по телефону +7 (953) 810-93-68.





Вести-Орёл



