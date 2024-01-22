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18:00, 22 января 2024 года Школы Орловской области зимой проводят уроки физкультуры на улице Ведется работа, чтобы возможностей у учреждений образования было больше.







В Госдуме обратились к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность создания условий для проведения уроков физкультуры на открытых и крытых ледовых катках с бесплатным посещение для школьников.



В Орловской области часть школ проводит уроки физкультуры зимой на лыжах. Например, в Образцовской школе работает кандидат в мастера спорта по лыжному спорту Валентина Золотухина. Она преподает ребятам азы своего любимого занятия. Инвентарем ребята обеспечены, уроки проходят на стадионе рядом со школом.



Руководство региона заинтересновано, чтобы возможностей у ребят укреплять здоровье было больше. По всей области ведется работа по ремонту спортивных залов и благоустройства территорий школ.





Анастасия Дорохова



