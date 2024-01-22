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15:00, 22 января 2024 года В Орле выпустят сборник о волонтерах, которые помогают фронту Официально проект стартовал 22 января.



Фото: "Путь проекта"

На Орловщине трудятся тысячи волонтеров СВО. Это люди самых разных возрастов и профессий. И все они по зову сердца помогают нашим военным, сражающимся на передовой. Именно этим людям посвятят книгу под названием "Путь героев". Ее издадут в печатном и электронном виде.



Ожидается, что сборник увидит свет в мае 2024 года. Свои истории о волонтерах и творческие работы можно прислать на почту проекта: put.geroev@yandex.ru до 1 апреля. Более подробную информацию можно узнать в группе "Путь героев" соцсети "ВКонтакте".





Сергей Мерцалов



