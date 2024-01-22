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14:30, 22 января 2024 года Орел принимает первенство России по фехтованию За медали борются спортсмены не старше 18 лет.







Фехтование – один из первых видов спорта, который вошел в олимпийскую программу. Второй год подряд Орел принимает лучших юных фехтовальщиков страны.



Первенство России среди кадетов – спортсменов не старше 18 лет – входит в завершающую стадию. Сегодня и завтра соревнования у рапиристов. Ранее награды были разыграны в шпаге и сабле.





Анастасия Дорохова



