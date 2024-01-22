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13:30, 22 января 2024 года

В Орле в 2024 году отремонтируют 55 километров дорог

На эти цели потратят более 680 миллионов рублей.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле проведут ремонт 55 километров дорог в текущем году. Об этом стало известно на аппаратном совещании в областной администрации 22 января.

В текущем году в Орле работы запланированы на 68 объектах протяженностью свыше 55 километров. По национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в план вошли улицы Городская и Михалицына. Также предусмотрен ремонт городских дорог, не вошедших в Орловскую агломерацию, и улиц частного сектора. На территории города продолжится ямочный ремонт, - сказал губернатор Андрей Клычков.

На ремонтные работы в Орле выделено 681,5 миллиона рублей. Из них в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" доведено 217,5 миллиона.


Сергей Силаев
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