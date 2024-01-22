Боец СВО из Кром рассказал, как пошел добровольцем на фронт
Ранее мужчина доставлял гуманитарные грузы.
Житель поселка городского типа Кромы Орловской области с позывным "Святой" с первых дней помогал участникам специальной военной операции. Он доставлял гуманитарные грузы.
Поездки были регулярными, знакомства перерастали в дружбу. Настал момент, когда волонтер понял, что сам готов отправиться на передовую. Спустя полгода орловец приехал в отпуск и побеседовал с корреспондентом "Вести-Орел" Марией Семак.