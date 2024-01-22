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11:26, 22 января 2024 года Орловская область закупит беспилотники для мониторинга лесов Двух человек направят на специальное обучение.



Фото: архив "Вести-Орел"

За орловскими лесами будут следить беспилотные летательные аппараты. В регионе таким образом планируют отслеживать их состояние: оперативно обнаруживать возгорания, предотвращать незаконные вырубки деревьев. Об этом стало известно на аппаратном совещании в правительстве региона 22 января.



В ближайшее время будет получено техническое задание на беспилотные аппараты. Два человека отправятся на обучение. Всего на эти цели направят порядка 4,5 миллиона рублей в 2024 году.





Сергей Силаев



