Главная » Новости



11:59, 22 января 2024 года В Орле разработали ПСД на ремонт дороги к Светлой жизни На работы уйдет порядка 40 миллионов рублей.



Фото: архив

Речь о ремонте дороги к озеру Светлая жизнь зашла на аппаратном совещании у губернатора Орловской области Андрея Клычкова 22 января. Слово глава региона предоставил мэру областной столицы Юрию Парахину.



– Разработана ПСД на проведение капитального ремонта проезда к озеру Светлая жизнь, протяженность – 390 метров. Стоимость объекта – 40 миллионов рублей, - сказал мэр.



Объект предусматривает парковку, тротуары, освещение и велодорожку. Экспертизу планируют пройти до 1 марта.





Сергей Силаев



