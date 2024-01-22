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8:30, 22 января 2024 года В Орле стартовали Всероссийские соревнования среди студентов-лучников Свое мастерство продемонстрируют спортсмены из 63 ВУЗов и 29 регионов России.



Фото: Центр физкультурных и спортивных мероприятий

Впервые в своей спортивной истории Орел принимает соревнования по стрельбе из лука среди студентов. На торжественное открытие, которое состоялось 20 января, приехали президент федерации стрельбы из лука России Владимир Ешеев, президент Ассоциации студенческой спортивной Лиги стрельбы из лука Алексей Бородин, старший тренер женской сборной команды России Галина Шадрина, старший тренер мужской сборной России Станислав Забродский и многие другие известные специалисты.



Как сообщили в Центре физкультурных и спортивных мероприятий, в январе областной центр уже традиционно становится местом притяжения сильнейших лучников нашей страны. В Орле определяют лучших в соревнованиях Кубка, чемпионата, первенства России, турниров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, а также международных соревнований.



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Сергей Мерцалов



