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8:00, 22 января 2024 года Орловские спасатели отправились в рейд по домам с печным отоплением Профилактикой занимались в Шаблыкинском и Сосковском районах.



Фото: архив "Вести-Орел"

Сотрудники МЧС проводят мероприятия, направленные на снижение количества пожаров в частном секторе. Особое внимание уделяют жилым строениям с печным отоплением.



Инспекторы посетили жильцов, чьи дома отапливаются печами, и рассказали о соблюдении правил пожарной безопасности. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области, такие рейды дают понять, что люди не останутся один на один со своими проблемами.



Для наглядности гражданам раздали памятки о правилах эксплуатации печного отопления и пожарной безопасности в быту. Кроме того, селянам рекомендовали устранить недостатки и в дальнейшем соблюдать все меры во избежание пожаров.



- Следите за исправностью печи: вовремя заделывайте образовавшиеся трещины, регулярно прочищайте дымоход, следите за тем, чтобы печная заслонка плотно прилегала к печному окошку, - посоветовали специалисты МЧС.





Сергей Мерцалов



