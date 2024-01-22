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18:00, 21 января 2024 года

Орловским бойцам из Первого танкового полка привезли большой груз

Ребята сражаются на Купянском направлении.

Фото: Сергей Лежнев

Орловцы продолжают помогать и поддерживать бойцов, которые сражаются на передовой. Как сообщил в своем тг-канале губернатор Андрей Клычков, благодаря бизнесу и жителям удалось закрыть дефицит экипировки и целого ряда других товаров.

- Приобрели рации, два тепловизионных монокуляра, рагрузки, напашники и пятиточечники. Передали "буржуйки", окопные свечи, фонари, маскировочные сети, влажные салфетки. Закупили термобелье и нательное белье, термоноски, перчатки, шапки, балаклавы, термостельки, зимнюю форму и сапоги. Привезли большую партию медикаментов и продукты питания. Доставили все, что было в их заявке, даже больше, - отметил глава региона.

По его словам, груз для военных удалось собрать буквально за неделю. Посылку уже доставили нашим танкистам.

- Все это стало возможным благодаря неравнодушию земляков-жителей, предпринимательскому сообществу, которое закрыло основную часть потребностей, - подчеркнул Андрей Клычков.


Сергей Мерцалов
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