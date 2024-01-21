Андрей Клычков возложил цветы к памятнику Ленина в Орле
21 января исполнилось 100 лет со дня смерти вождя мирового пролетариата.
Фото: портал Орловской области
На центральной площади Орла состоялось возложение цветов к памятнику Владимира Ильича Ленина. Как сообщаетпортал Орловской области, в мероприятии участвовали губернатор Андрей Клычков, первый секретарь Орловского обкома КПРФ и сенатор Василий Иконников, члены орловского областного комитета КПРФ, активисты партии и комсомольского движения. Память вождя мирового пролетариата и основателя советского государства они почтили минутой молчания.
Напомним, что Владимир Ленин ушел из жизни 21 января 1924 года в подмосковных Горках. Ему было 53 года.