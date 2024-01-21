Главная » Новости



14:00, 21 января 2024 года Андрей Клычков возложил цветы к памятнику Ленина в Орле 21 января исполнилось 100 лет со дня смерти вождя мирового пролетариата.



Фото: портал Орловской области

На центральной площади Орла состоялось возложение цветов к памятнику Владимира Ильича Ленина. Как сообщает портал Орловской области, в мероприятии участвовали губернатор Андрей Клычков, первый секретарь Орловского обкома КПРФ и сенатор Василий Иконников, члены орловского областного комитета КПРФ, активисты партии и комсомольского движения. Память вождя мирового пролетариата и основателя советского государства они почтили минутой молчания.



Напомним, что Владимир Ленин ушел из жизни 21 января 1924 года в подмосковных Горках. Ему было 53 года.





Сергей Мерцалов



