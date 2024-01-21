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16:00, 21 января 2024 года Гости орловского павильона на ВДНХ учатся лепить глиняные игрушки С техникой изготовления плешковской и распоповской игрушек познакомили орловские мастера.



Фото: портал Орловской области

На этих выходных в орловском павильоне на выставке "Россия" в Москве проходят мастер-классы по лепке глиняных игрушек. С техникой их изготовления знакомит династия мастеров из Орловской области Ольга и Святослав Лузянины. У них можно научиться не только лепить, но и расписывать распоповские народные игрушки, а также исполнять на них простые мелодии.



Народный мастер Орловской области Татьяна Филатова проводит мастер-классы "Народная глиняная плешковская игрушка". Она рассказывает об истории старинного промысла, который зародился в Ливенском районе еще в XVII веке, учит расписывать глиняные игрушки. Наши предки лепили коней, женщин, солдат, уточек, петушков, кур, коров, баранов, оленей, птиц-русалок с человеческим лицом.



Предложенные орловцами занятия пользуются большой популярностью у семей, пришедших на выставку. Об этом сообщает региональный информационный портал.





Сергей Мерцалов



