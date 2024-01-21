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Главная » Новости

13:00, 21 января 2024 года

Экс-сенатор от Орловской области призвал родителей не отпускать детей долго гулять на морозе

Играть на холоде можно не более 20-30 минут.

Фото: архив "Вести-Орел"

Бывший сенатор от Орловской области, детский хирург и заслуженный врач РФ Владимир Круглый посоветовал родителям быть бдительнее, отпуская ребенка зимой на улицу. По его словам, дети на морозе могут играть не более 20-30 минут. А далее необходим перерыв в теплом помещении с горячими напитками.

- Это позволит не допустить переохлаждения и обморожения конечностей, - рассказал Круглый "Парламентской газете".

Он отметил, что недавно в больнице общался с девочкой, которая пробыла на улице больше шести часов. Пока она гуляла, варежки намокли, и девочка их сняла, из-за чего получила обморожение третьей степени.

Медик также добавил, что большая часть травм и переломов зимой связана с катанием на несанкционированных горках, поэтому важно соблюдать меры безопасности. Например, дети во время катания на ватрушках нередко вылетают на шоссе. Круглый подчеркнул, что родители не должны отпускать детей бесконтрольно кататься с горок, потому что они не всегда отдают отчет своим действиям.

- Контроль обязателен, потому что катание травмоопасно. Это могут быть какие-то препятствия, отсутствие снега. Прежде чем отпускать ребенка, нужно знать, куда он идет, какая там горка, насколько это безопасно, - заключил экс-сенатор.


Сергей Мерцалов
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